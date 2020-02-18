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國泰世華攜手全聯 推金融服務延至晚上9時

最新更新：2020/02/18 22:57

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）國泰世華銀行攜手超市業者全聯推金融服務站，創下台灣銀行首例。國泰世華今天表示，金融服務站首波試辦3個站點，打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上9時。

國泰世華今天發布新聞稿表示，將與全聯聯手推出「國泰世華金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間限制，並將服務時間延長至晚上9時，拓展金融服務的新藍海，同時創下銀行業先例。

國泰世華表示，金管會在去年6月中公布「銀行申請業務試辦作業要點」後，國泰世華便積極催生金融服務站，將現行信用卡推廣人員的服務範圍擴大，並進駐全聯，提供開戶申請、數位服務推廣與諮詢、信用卡申辦及優惠諮詢、自動化設備諮詢與教學等服務。

國泰世華銀行副總經理鄭有欽表示，國泰世華十分重視如何讓民眾體驗數位金融的便利性，國泰世華銀行過去透過ATM進駐全台全聯福利中心，提供自助式的存提款、零錢存入、轉帳、繳費等服務，現在更進一步進駐全聯，提供範圍更廣、時間更彈性的金融服務。

國泰世華說明，首波試辦3個站點均位於北部，長駐點將設置於全聯天母天玉店，服務時間為中午12時至晚上9時，希望藉由長時間的在地深耕，提供完善金融服務。

另外2個機動點則計劃設置在南港中研店及五股工商店，服務時間為下午4時至晚上9時，機動點每2個月將進行位置調整，藉此了解不同社區的金融需求。

國泰世華表示，持續響應金管會力推的普惠金融政策，目前已擁有多元服務據點以及國泰世華金融服務站等，未來也將持續蒐集客戶意見，推出更多元化的金融商品及服務。（編輯：趙蔚蘭）1090218

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