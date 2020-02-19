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受僱員工去年平均月薪4萬1883元 年增2.26%

最新更新：2020/02/19 17:36
主計總處19日發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元、年增率2.26%。中央社記者張新偉攝　109年2月19日
主計總處19日發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元、年增率2.26%。中央社記者張新偉攝　109年2月19日

（中央社記者潘姿羽台北19日電）主計總處今天發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元、年增率2.26%，全體受僱員工平均總薪資則為5萬3667元，年增2.40%。

至於12月表現，全體受僱員工每人經常性薪資平均為4萬2495元，年增2.70%；每人總薪資平均為5萬4433元，年增7.01%。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。（編輯：張均懋）1090219

主計總處19日發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元，全體受僱員工平均總薪資則為5萬3667元。中央社記者張新偉攝　109年2月19日
主計總處19日發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元，全體受僱員工平均總薪資則為5萬3667元。中央社記者張新偉攝　109年2月19日
主計總處19日發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元，至於12月表現，全體受僱員工每人經常性薪資平均為4萬2495元，年增2.70%。中央社記者張新偉攝　109年2月19日
主計總處19日發布薪資調查，2019年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均新台幣4萬1883元，至於12月表現，全體受僱員工每人經常性薪資平均為4萬2495元，年增2.70%。中央社記者張新偉攝　109年2月19日
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