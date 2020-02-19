鴻海宏達電廣達工研院 列全球百大創新機構

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）德溫特全球百大創新機構報告公布結果，台灣有鴻海、宏達電、工研院及廣達入列，其中宏達電是首度進入全球百大創新機構內；台灣獲選數居世界第4，與德國並列。

科睿唯安（Clarivate Analytics）今天發表2020年德溫特全球百大創新機構報告（Derwent Top 100 Global Innovators 2020），指出台灣今年表現不凡，上榜機構包含鴻海集團、宏達電（HTC）、工業技術研究院（ITRI）及廣達電腦（Quanta Computer），獲選機構數與德國並列全球第4。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示，今年台灣4間機構獲選全球百大創新機構，是發布以來入選最多的一次，顯見台灣優異的研發技術實力。

科睿唯安指出，連續3年、第4度獲選的工研院，在專利影響力及獲准率上擁有亮眼表現；鴻海與廣達持續在專利技術的國際化布局展現企圖心。宏達電過去在專利影響力上一直保有不錯的成績，今年在國際化指標上進步，成為首度躋身全球百大創新機構的關鍵。

今年德溫特全球百大創新機構名單中有6間新進榜者，包括藤倉（Fujikura）、宏達電、Immersion、Microchip、施耐德電機（Schneider Electric）以及騰訊。

2020年德溫特全球百大創新機構，遍布三大洲和14個國家或地區，美國依舊居冠，共有39間機構入選，其次是日本的32間，這兩個國家共占今年前百大創新機構近3/4的名額。

從產業別分析，硬體與電子產業比去年多3間進榜，以38間機構數取得領先，其次是製造及醫療產業的16間，電信和軟體產業各有8間進榜。（編輯：張均懋）1090219