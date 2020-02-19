健保藥局代售防疫酒精 免開發票免繳營業稅

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）因應武漢肺炎，全台6000多家健保藥局本週起配合銷售防疫酒精，財政部表示，藥局販售酒精是配合政府配銷，銷售收入及相關手續費收入，都可免開發票，也不用課徵營業稅。

武漢肺炎疫情延燒，不只口罩，消毒酒精也是一瓶難求，為解決酒精荒，政府先前要求台灣菸酒公司及台糖公司協助增產75度酒精，配送至全台健保特約藥局，供民眾購買使用，每間藥局每週平均可拿到72瓶，每瓶300ml、售價新台幣40元。

對於藥局協助代售酒精，是否衍生開發票及繳稅義務，財政部今天做出解釋，根據傳染病防治法第55條，健保藥局受政府機關委託，以規定價格代售徵用或配銷的防疫物資，在收入全數繳交國庫前提下，可免徵營業稅，因此藥局代售防疫酒精，可免開發票給消費者，免課營業稅。

至於健保藥局代售酒精因此獲得手續費收入，財政部說，這部分收入屬於執行業務者提供專業勞務所取得的收入，原本就不是營業稅課稅範圍，這部分也免徵營業稅，且不用開立發票。

至於藥妝店、超商等其他營業場所銷售酒精，因不符合傳染病防治法第55條規定，因此均得照常開發票、報繳營業稅。（編輯：黃國倫）1090219