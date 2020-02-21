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防疫宅經濟續燒 業者搶收視出招

最新更新：2020/02/21 11:33

（中央社記者江明晏台北21日電）受武漢肺炎疫情影響，「宅經濟」續燒，OTT平台、數位學習平台成功搶攻眼球商機，LiTV觀察疫情爆發以來，新聞頻道收視率續升，friDay影音統計，平均每日註冊人數較其他月份倍增。

本土最大OTT正版影視平台「LiTV立視線上影視」規劃一系列防疫相關的影音專區，例如「防疫大作戰」專區，提供衛教節目；「防疫懶人包」提供如何正確洗手等健康資訊。

為了鼓勵民眾少出門、多留在家追劇，以降低因人群接觸而傳染的風險，也能減少搶購口罩的需求，LiTV推出期間限定組合餐優惠。

LiTV線上影視董事長錢大衛表示，LiTV觀察發現從新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，新聞頻道的收視率持續上升，代表民眾對於防疫資訊需求越來越多，所以在「抗疫從嚴」之際，LiTV雙管齊下，不但統整出防疫影音專區，同時也推出期間限定的優惠價格。

根據friDay影音統計，受惠「宅經濟」，平台的觀影熱潮持續增加，從春節開始新用戶也穩定成長，平均每日註冊人數較其他月份成長超過一倍，線上付費人數仍維持春節期間的力道不墜。2月上半月全體會員觀影點閱數較1月同期成長4成，其中，大量的新用戶觀影點閱數較前月成長近3倍，是最主要的成長關鍵。

此外，受疫情影響，數位學習平台成為居家防疫自主學習管道，中華電信「FunPark童書夢工廠」提供孩童多元豐富的學習內容，每月還有500本互動童書、有聲書及熱門卡通持續更新，近來也看到申辦成長。（編輯：楊玫寧）1090221

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