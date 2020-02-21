尖點去年每股賺1.34元 今年獲利拚轉強

（中央社記者江明晏台北21日電）鑽針廠尖點科技進行聚焦收斂策略，去年每股賺1.34元，董事會已通過每股配發現金股利1.2元，預期疫情之後市場需求仍在，尖點減虧效益顯現，今年獲利能力也將優於去年。

尖點科技今天舉行法人說明會，公布第4季合併營收新台幣8.05億元，年減5.6%，稅後淨利約3300萬元，年減52.9%、季減53.1%，每股稅後基本盈餘0.23元，全年每股稅後基本盈餘為1.34元。

尖點說明，公司自2019年開始執行聚焦收斂策略，調整長期營運表現不彰子公司規模，因相關評價及提列減損損失，對於2019年第4季損益表影響數約為8000萬元，淨利率影響數則為9.9%，全年影響數則約為9700萬元，若還原此項損失，第4季毛利率已回升至33.3%、費用率下降至16.1%。

第4季在銷售組合方面，尖點PCB鑽針占合併營收56.4%，鑽孔服務占合併營收39.2%，金屬刀具則占合併營收4.4%。

尖點今天董事會已通過每股配發現金股利1.2元，待6月10日股東會通過後派發。

面對新型冠狀病毒肺炎疫情，尖點表示，在中國生產據點配合大陸地區各所在地政府機關發布規定，自2月10日起陸續復工，至目前為止已全數復工，並進行嚴格的防疫管理。但部份員工由於封村或交通問題或14天健康防疫期，因此初期員工返崗人數有限，開工率待慢慢提升，3月是否能恢復正常，取決於疫情受控程度，目前台灣尖點則產能全開，全力支援中國地區鑽針需求。

展望2020年，尖點說明第1季營收及獲利狀況，將因疫情影響而有不確定性，是否影響至第2季仍尚待觀察，假設疫情受到控制，供應鏈也恢復正常，市場需求持續存在，預期之後的季度，雖營收成長因聚焦收斂策略受限，但收斂轉投資規模的減虧效益可望持續顯現，在獲利能力上期望會有比前一年度好的表現。（編輯：趙蔚蘭）1090221