政府服務免出門 線上申辦一指搞定

（中央社記者潘姿羽台北24日電）時代在進步，政府也跟著變聰明了，國發會今天指出，政府積極推動「智慧政府行動方案」，如今已有不少階段性成果，舉例來說，有68%政府服務可以全程線上申辦，不用出門，就能一指搞定大小事。

國發會自108年6月偕同各部會啟動「智慧政府行動方案」，在各部會積極努力下，108年所設定的各項主要目標均已如期完成，今天也特別強調，未來將以民眾需求為中心，加速推動智慧政府行動方案。

國發會今天發布新聞稿，列舉各項智慧政府的重要成果，有不少與民眾生活息息相關，如各部會提供民眾或企業1325項申辦業務中，有902項、占比68%，已可全程線上申辦且介接至政府入口網；交通部氣象局開放氣象資料，運用於智慧農業及智慧環境等應用，每月下載逾8800萬次；政府開放資料有超過73%為金標章資料，也就是符合機器可讀、結構化、開放格式等三項規範。

此外，各部會積極推動業務重點，包含經濟部助業者投入無人載具的創新實驗，導引業者發展高運量自駕車運行、物流自駕車服務、5G無人載具等創新應用，為產業建立新型態商業服務模式打下良好基礎；經濟部整合降雨量、數值天氣預報、流域集水區水文流量、淹水潛勢圖資等資料，發展決策模型，提供災害管理的決策參考。

交通部氣象局也持續優化氣象資料開放服務平台，供旅遊、生活、防災、媒體、及研究發展等領域應用，開放資料項目達476項、平均每月下載量達8800萬次；氣象局則與各機關合作，例如與農試所合作，建置農業氣象站，開發作物生長栽培曆，拓展氣象資訊於農業防災等應用；與漁業署、水試所合作，開發漁業寒害預警系統等。

國發會官員表示，目前每季會邀集各部會開會來報告執行進度，國發會也將持續與各部會合作，透過建置T－Road入口網，整合各部會線上服務項目，讓民眾生活、工作中所需的各類申辦業務，均可在網路一指完成；T－Road入口網預計於2020年9月完成，希望至2020年底，各部會線上申辦服務達成80%。（編輯：鄭雪文）1090224