智邦設立成立技術長辦公室 專注新興技術

（中央社記者潘智義台北24日電）網路通訊設備設計製造廠商智邦科技今天宣布，擴大研發布局投資，成立技術長辦公室（CTO Office），專注未來新興技術發展，爭取潛在技術夥伴合作機會。

智邦董事會並通過李寬澤出任研發中心資深副總經理，負責帶領智邦集團整體研發團隊，主要任務包括定義技術發展路徑、制訂產品研發策略、強化產品開發實力、提升研發投資效益。

智邦集團執行長馬思睿（Edgar Masri）表示，新創建的技術長辦公室，將由集團內主要技術主管組成，主要任務包括發掘、評估、驗證多項新興技術的未來投資價值，特別是在進入大規模商用之前，這也將有助於智邦擴展技術領先優勢與新技術布局版圖。

智邦表示，全球網路通訊技術應用將出現一波變革浪潮，橫跨不同市場區隔的全IP網路架構產品需求持續湧現，加速驅動多樣化技術發展腳步，因此目前已在雲端運算（Cloud computing）、邊緣運算（Edge computing）、人工智慧（AI）運算伺服器（AI computing server）、軟體定義廣域網路（SD-WAN），智慧網卡（Smart NIC）、矽光高效運算技術（Silicon photonics）、毫米波高頻通訊技術（Millimeter Wave；MMW）、行動通訊基地台路由技術（Mobile cell site routing）領域深入布局。

李寬澤在全球網路通訊產業擁有超過30年經驗，過去曾在多家國際級大型科技公司，領導核心技術產品研發團隊，成功開發多項重要產品線。擁有台灣國立海洋大學電子工程學士學位、美國加州大學Irvine分校電機工程碩士學位，先前任職於CommScope，也曾在Ruckus/Arris、Brocade、Sun Microsystem、Intel等公司擔任不同職務。

原任研發中心副總經理Michael Lane將成為新設技術長辦公室的成員之一，擔任新技術研究發展副總經理，主要工作包含探索開拓新興科技發展機會，與全球策略合作夥伴、科技新創企業緊密合作等。（編輯：黃國倫）1090224