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LIBOR即將退場 銀行公會提替代案最快3月出爐

最新更新：2020/02/25 18:58

（中央社記者潘姿羽、劉姵呈台北25日電）LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）即將步入歷史，為了避免LIBOR退場後，可能影響金融業務穩定與客戶權益，中央銀行與金管會今天共同發布新聞稿，提醒金融機構審慎因應風險，銀行公會也將研提替代方案，最快3月出爐。

目前全球金融商品主要以LIBOR（London Interbank Offered Rate，倫敦銀行同業拆借利率）作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等。

不過英國金融監理局（Financial Conduct Authority, FCA）已宣布，自2022年1月1日起，將不再規定會員銀行必須提供LIBOR報價，也就是說，LIBOR可能於2021年底退場。

金管會銀行局官員表示，1月已請銀行公會進行了解，除了國際上趨勢發展，以及外銀在台分行受影響的情形，待3月中旬後，會與央行配合，決定要使用哪一項替代利率指標。

官員強調，銀行不僅會參考個別替代利率指標去調整利率，還會參考客戶需求，且須符合市場資金成本，以替代利率指標為基準，去作上下加減碼的調整，符合市場水準，對客戶絕無不利或有利的影響。

為了避免LIBOR退場影響市場秩序，央行與金管會做出三點提醒，一是尋求替代利率指標，研擬轉換計畫；目前LIBOR的5種報價幣別（美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎）的各貨幣主管機關，已提出可供轉換的基準指標，以利市場參與者應用。

其次，應檢視現行以LIBOR為訂價指標的存續契約，積極與可能受影響的客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。第三，辨識LIBOR停用與轉換可能造成的風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等影響，訂定調整方案並定期檢視。

資誠（PwC）去年也曾討論此議題，並建議金融機構應主動應對，從策略高度審視改革；從金融機構的角度，利率基準的改革對於金融市場、企業財務與風險管理以及財務管理都有非常重大的影響，整體產品定價和風險管理方式將被重新建構。

此外，資誠指出，對於與LIBOR連結的合約修訂，以及對於潛在的違約風險管理，也需要金融機構的法務及法令遵循部門、與前台的行銷與銷售管道部門共同合作，才能建立合適的對應措施。（編輯：張均懋）1090225

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