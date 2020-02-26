矽晶圓客戶回補庫存需求湧現 合晶台灣廠滿載

（中央社記者張建中桃園26日電）武漢肺炎疫情延燒，半導體矽晶圓廠合晶表示，中小尺寸矽晶圓客戶回補庫存需求湧現，目前台灣兩座廠產能都已滿載，部分6吋及以下尺寸晶圓報價也隨著調漲。

合晶執行副總經理張憲元表示，中國大陸6吋及以下的小尺寸矽晶圓供應商量產技術成熟度較高，因武漢肺炎疫情影響，許多客戶開始增加產線在中國以外的供應商採購。

張憲元說，合晶是受惠者之一，目前台灣的楊梅與龍潭廠產能都已滿載，能見度達第2季，第2季產能也將維持滿載。

6吋及以下的小尺寸矽晶圓市場過去需求疲弱，產品報價走跌，不過，目前市況好轉，張憲元表示，部分急單客戶產品報價調漲約5%。

張憲元預期，合晶第1季業績可望止跌回升，將比去年第4季好，第2季業績又將比第1季好，上半年業績將逐季攀高，全年營收也將可優於去年水準。

合晶今天召開股東臨時會，會中通過子公司上海合晶硅材料首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在上海證券交易所科創板上市案。因疫情發展具不確定性，子公司上海科創板A股上市案並無確切時間表。（編輯：郭無患）1090226