三大債券指數表現不俗 今年來表現優於全球股票

（中央社記者韓婷婷台北26日電）今年以來國際政治摩擦、新冠肺炎疫情等衝擊不斷，美公債、美投資級債以及新興市場美元債等三大債券指數表現持續受投資人青睞，漲幅甚至優於許多全球主要國家指數。

新冠肺炎疫情尚未獲得控制，加上相關假新聞漫天飛舞，市場避險情緒高漲，美債3個月和10年期公債殖利率再度倒掛；美股24日上演「黑色星期一」，道瓊指數狂瀉千點，吐光年初以來漲幅。

施羅德投信表示，回顧年初至今的各債券指數表現，以避險型債券以及新興市場美元債最佳。根據統計（截至2月21日），美國公債指數漲幅為3.07%、美國投資級企業債指數也有3.2%，是債券類別中表現最佳。另一方面，在全球持續的低利環境下，利率相對較高的新興市場美元債也持續廣受投資人喜愛，今年指數漲幅約3%，成績同樣不俗。

施羅德投信表示，這3大債券指數，表現甚至優於MSCI全球股票指數的1.88%，也優於全球許多主要市場。不妨以環球型複合債商品一網打盡，因為根據統計，環球型複合債指數波動度比美國公債還低，近1年報酬率也優於許多債券指數，漲幅達2位數。

施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍認為，在不確定的環境下，尋求資產的穩定性是投資人首重的課題，這也是債券商品能勝出的原因。而環球型複合債指數擁有較美國公債更低的波動度，在成長性上，也優於許多主要債券指數。

中信投信表示，根據CME FedWatch 25日數據，市場預期，今年上半年有可能至少降息1碼，機率已由1月的25.1%上升到46.6%。在此環境下，建議透過具高流動性、高信評的債券ETF進行避險與資產配置，儘管短線上殖利率下跌幅度大，然具有避險功能的債券ETF仍具投資價值。（編輯：鄭雪文）1090226