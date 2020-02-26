手機大廠攻5G換機潮 就怕疫情添亂

（中央社記者江明晏台北26日電）台灣將在今年第3季開台5G，手機品牌三星、華為、索尼、OPPO、宏達電等都將陸續推出5G手機，搶攻國內首波5G手機換機潮，但疫情持續延燒，也為手機銷售動能添憂。

台灣5G將在今年第3季開台，市場看好將掀起一波換機潮，手機一線大廠如三星、華為、索尼、OPPO、宏達電等非蘋陣營近期已擺好陣勢，會陸續推出5G手機，且不只有局限於旗艦機，市場人士更分析，在國家通訊傳播委員會（NCC）祭出的中國台灣禁售令持續下，非中系品牌在商機搶攻上會較占優勢。

三星年度旗艦機S20系列先前已亮相，一口氣推出3款S20新機，且首次全數支援5G，預計3月初上市；而日系手機大廠索尼（Sony）日前發表旗下首款5G手機Xperia 1 II，搭載全新3鏡頭，台灣預計將於2020年春末，配合台灣電信業者5G時程上市，搶攻首波換機潮。

近幾年來，智慧機市場競爭激烈如紅海，宏達電去年退出旗艦機戰局，僅以中階機應戰，宏達電執行長梅特爾（Yves Maitre）明確表示，宏達電將在今年推出5G手機，消息指出，該5G手機將定位中高市場，若疫情未影響供應鏈，有望在今年7月底前推出。

華為日前發表多款5G全場景智慧終端旗艦新品，包括全新升級版5G摺疊手機HUAWEI Mate Xs、5G旗艦平板HUAWEI MatePad Pro 5G等，其中全新升級版5G摺疊手機和三星旗下首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip交鋒，不約而同另闢5G手機的新戰場。

OPPO新5G旗艦手機Find X2系列將於3月6日舉辦全球線上發表會，而關聯品牌realme已發表旗下首款5G旗艦智慧手機realme X50 Pro 5G，今年該品牌將以手機和人工智慧物聯網（AIoT）為兩大引擎；realme成立不到兩年，在2019年第3季已名列全球出貨量第7名，相較2018年同期，出貨量成長500%。

至於各界矚目的蘋果新機，市場預測，今年蘋果將公布5款新iPhone，其中蘋果今年將推出支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone。

Gartner資深研究總監阿特沃（Ranjit Atwal）指出，從2020年開始，5G手機的採用率將隨產品價格下降、5G服務覆蓋率擴大及使用者體驗的提升而有所增加。2023年市場進一步成長，屆時5G機種將占整體手機出貨量的一半以上。

但國際數據資訊（IDC）預期，疫情將對中國ICT市場產生影響，PC和智慧型手機銷售可能將至少下降30%；不過台灣市場人士，仍樂觀看待國內5G手機換機潮，只是國內5G標金飆高，電信業者推出的5G資費方案和武漢肺炎疫情影響程度，也是未來必須觀察的變數。（編輯：楊凱翔）1090226