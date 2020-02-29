掌握3月斷鏈情形 經濟部調查報告最快下週出爐

（中央社記者吳柏緯台北29日電）部分中國大陸台商已陸續復工，然而受疫情衝擊，產能仍無法100%回復，部分企業示警3月恐出現斷鏈情形。經濟部表示，持續與業者聯繫，掌握復工與產業鏈情形，最新調查資料預計最快下週出爐。

武漢肺炎疫情一度造成中國逾80座城市封城或封閉式管理，導致運輸、物流、倉儲零售的困難。市場觀察，即使陸續復工，仍可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等人貨斷流影響。

一名台商會會長受訪時指出，雖然大家都有感受到影響，但是不同省份的情況截然不同。

以他自己所在的沿海城市為例，並沒有受到強烈的管制手段，反而是因為許多工人回鄉過節後遇到家鄉採取封閉型管理，甚至是封城，導致無法準時回到工作崗位；即便工廠所在的城市並未受到太大的影響，但由於回工率低，連帶影響了產能。這名台商企業的不同廠區產能大約恢復6成至8成不等，甚至有聽到一些大廠，產能幾乎已經回復9成以上。

他指出，跟不同地區的企業交換資訊時，確實有聽到其他台商表示，有些疫情嚴重的省市因回工率低，產能恐怕不到5成，甚至有些零組件廠已經受到上游遲遲無法復工的影響而斷鏈，至今仍無法開工。

經濟部官員表示，過去一個多月以來，持續與在中國大陸投資的台商保持聯繫，並掌握產業衝擊情形與復工時程。不過官員坦言，各省市的封閉管制情況與復工標準不一，加上中方政策變化速度太快，因此統計資訊處於變動的情形，要精準掌握每家企業實際的狀況確實不容易。

官員說明，在兩週前曾經彙整出一份報告，主要是針對武漢肺炎造成各省市延後開工，台商在中國復工與產業鏈變化。官員指出，當時面臨2月10日的復工時間延後，加上越來越多城市宣布進入程度不一的封閉式管理，這份報告曾指出，包含機械設備業、電子業、汽車零組件或網通產業可能都會受到影響。當時業者普遍反應是備料充足，影響不大。

不過，經濟部官員也提到，當時與廠商們溝通後發現，普遍認為影響可能會在3月上旬浮現，主要原因在於目前業者手上的備料大多可以支撐到2月底至3月上旬。隨著3月初的另一波復工潮，其中有不少是零組件廠，是否能順利將產業鏈接起來，將會是一大挑戰。

經濟部官員指出，目前看來中國大陸對於這一波的復工潮採取比較開放的態度，經濟部也持續與業者詢問實際情況，預計最快在下週會有最新的統計報告，屆時應該可以更清楚分析情形。

全球製鞋龍頭大廠寶成28日晚間發布公告示警，因疫情影響，旗下負責生產端的裕元工業及負責零售端的寶勝國際，上半年營收獲利都將有重大不利影響，擬採取相關成本管控措施。

寶成說明，裕元工業位於中國地區的生產基地，除湖北省的生產線因當地政府要求延遲復工日期至3月11日外，已大致恢復運作；然而，由於某些地區因當地政府實施交通及人流管制措施，部分員工仍未能按原定計畫返回工廠上班，需要時間才能逐步恢復至全面正常運作；疫情發生前，裕元工業在中國生產出貨量占比約13%，其中湖北省生產量占比不到2%。

因應防疫，寶成旗下寶勝國際在中國地區的大部分零售門店目前暫停營業，零售方面同樣受到影響。

另外，疫情對寶成的影響也外溢到非中國地區，寶成在中國以外的生產線如越南、印尼廠部分原材料供應來自中國，而上游鞋材在中國地區供應商復工狀況不一，導致部分原材料出現短缺，恐導致延遲出貨。

此外，也有汽車組裝廠指出，即便零組件廠在2月底、3月初順利復工，後續仍需花上一段時間才能恢復產能，中間一定會有空窗期，缺料、斷鏈已是必須面對的挑戰。

分析師觀察，由於去年美中貿易戰帶動生產基地重新布局，不少廠商將部分產線遷移到越南或是撤回台灣，原本在國內生產的廠商擴張產能，這些準備反而使廠商在這次疫情衝擊下，得到了喘口氣的機會，受到的傷害小了許多。

日前中國交通運輸部指出，2月底到3月初會有一波較大範圍的復工；湖北省則再度宣布延後開工時間至3月11日。（編輯：張良知）1090229