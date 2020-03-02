武漢肺炎帶動線上商機 台灣經貿網詢價成長170%

（中央社記者吳柏緯台北2日電）武漢肺炎疫情衝擊實體購物意願，反而帶動線上行銷商機。貿協今天表示，已架設防疫及宅經濟產業線上專區，超過2萬項產品上架。2月詢問度更較1月成長170%。

對外貿易發展協會指出，自武漢肺炎疫情爆發以來，由貿協營運，全台最大經貿B2B平台「台灣經貿網」，收到來自海外的詢價情形已衝高數百倍，2月的詢問度較1月成長170%，顯示國際買主正積極尋求新的供應商，以彌補中國產能的空缺。

貿協表示，因應疫情對實體購物意願造成的影響，已迅速架設線上防疫及宅經濟產業專區，精選15大產業，共2萬項產品，搭配精準行銷，向海外買主投放廣告、為台灣廠商爭取更多商機，協助台灣廠商運用跨境電商，突破疫情限制，逆勢成長。

貿協數位商務處長陳鈴君表示，防疫期間，不只各種醫療照護產品詢問度暴增，為了躲避疫情，民眾減少外出活動，也帶動新一波宅經濟竄起，包含在家工作的視訊產品、影音遊戲設備、方便食品等紛紛探出頭搶商機，兩個新專區設立，就是要協助台灣廠商，回應這股全世界的防疫與宅經濟產業需求。

陳鈴君進一步說明，為了在這非常時期與廠商共度難關，貿協除了成立線上專區外，更推動「數位貿易鳳凰專案」，加強企業海外宣傳力道，包括建立運用VR技術的虛擬展館、提供跨境運費補助、優化商品文案等服務，積極協助廠商開拓數位通路，幫助台灣供應商化危機為轉機，升級轉型數位貿易。

台灣經貿網是全台最大經貿B2B平台，貿協表示，每年吸引3250萬人次流量，今年2月份的全球買主商機詢問，較前一個月成長170%，顯示疫情衝擊之下，全球買主正積極尋求中國大陸以外的新貨源。（編輯：蘇志宗）1090302