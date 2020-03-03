中小企業拚復工擴產 等額補助員工持股信託

（中央社記者韓婷婷台北3日電）高精密零件廠英濟今天宣布，為提升徵、留才競爭力，並提升員工士氣，將在今年實施員工持股信託制度，員工自願提撥多少，公司也100%提撥等額補助買股，為企業界罕見。

台灣企業實施員工持股信託的案例並不算多，主要以中鋼、中華電信、統一超等大型標竿企業為主，公司額外加碼補助的金額在2至3成左右。

英濟表示，為提升徵、留才競爭力，並提升全體員工士氣以因應疫情復工及全球各廠區擴產計畫，於2020年起實施員工持股信託制度，員工可自願每月提撥固定金額，公司並另補助100%購買公司股票，補助比率為業界頂標。

英濟執行長徐文麟表示，新冠肺炎疫情使中國製造業復工亟待提升運作人力，加上英濟於台灣嘉義、馬來西亞與墨西哥擴廠提升產能，除了供應鏈的管理與銜接須持續到位，最重要的「人」需仰賴公司制度與營運體質。

徐文麟表示，依據公開資訊觀測站資料，英濟非主管人員薪資水準在上櫃電子零組件產業中占前20%，不僅在員工在職期間透過各項福利照顧員工，希望透過鼓勵長期財務規劃方式提前照顧其離職與退休後生活，讓員工無後顧之憂全心打拚。

他指出，希望透過員工持股信託的實施，能有效強化英濟徵才、留才、育才的能力，公司的營運表現也將與員工的報酬直接連動，使英濟成為一全球化職涯發展舞台。優渥條件已吸引近8成員工參與，遠勝勞工自提勞退參與率（8%）。（編輯：趙蔚蘭）1090303