疫情衝擊 慧洋2月營收年減幅度擴大

（中央社記者潘羿菁台北4日電）散裝航運業者慧洋-KY今天公告2月營收新台幣8.45億元，年減19.8%，年減幅度擴大，自結單月稅前淨損6428.2萬元，較去年同期衰退1.5倍，為3年來首見虧損，受到武漢肺炎疫情延遲開工影響，2月營運明顯慘澹。

2月營收年減19.8%，較1月營收年減14.9%進一步擴大，創下2017年3月以來新低，2月稅前淨損6428.2萬元，年減1.5倍，也較上個月衰退2.9倍，為3年來首見單月虧損，自結每股稅前虧損0.09元。

累計今年前2月營收18.5億元，年衰退17.2%，合計稅前淨損3037.3萬元，年減1.1倍，每股稅前虧損0.04元。

慧洋表示，第1季為運輸業傳統淡季，又逢武漢肺炎疫情影響市場信心，以及延緩開工、港口缺工影響作業流程，使波羅的海乾散貨指數（BDI）大跌，2月份平均指數為460點，較上月平均668點跌幅達31%，散裝航運業呈現保守觀望態度。儘管慧洋擁有部分長期租約護身，使得2月營收跌幅相較BDI緩和，不過仍難逃淡季與疫情衝擊，造成營運虧損。

展望3月，由於中國在2月中下旬陸續復工，原物料進口與產品出口帶動運輸需求回補下，市場運價已見回穩，以巴拿馬船型租金指數為例，自2月5日最低520點已回升至2月28日905點最為明顯，漲幅74%，預料慧洋營運有望止跌回升。

在船隊布局與換租方面，慧洋今年仍將依照預定計畫交付7艘節能新船，其中兩艘加裝脫硫設備，並依市況適時汰換老舊船舶。（編輯：楊玫寧）1090304