疫情衝擊 餐飲高層：恐爆商場餐飲出走潮

（中央社記者江明晏台北5日電）疫情重創餐飲業，由於百貨商場近年多以餐飲匯聚人潮，在人流減少情況下，進駐商場的餐飲首當其衝，有高層透露，如果商場不讓利，1至2個月內，恐爆發百貨商場餐飲出走潮。

武漢肺炎疫情從1月下旬開始在台蔓延，對於批發、零售與餐飲業的影響在2月逐漸顯現。經濟部預估，3項業別在2月的營業額將較去年同期減少新台幣711億元；國發會也公布1月景氣燈號守住代表「穩定」的綠燈，但批發、零售及餐飲業營業額，已由綠燈轉呈藍燈，意味著景氣「低迷」。

餐飲高層私下透露，近年來，傳統零售受到電商衝擊，主要百貨商場大打餐飲牌，吸引人流，但在此波疫情衝擊下，商場又不讓利的話，預估這1至2個月內，就可能爆發百貨商場的餐飲出走潮，未來餐飲積極搶進百貨商場的趨勢也會改變。

產業人士分析，這波武漢肺炎疫情，會將餐飲業高房租、高成本的弱勢暴露出來，而每當市場大環境不好時，就是汰弱留強的生存戰。

以全台使用iCHEF POS的 1340間店家為樣本的「肺炎疫情餐飲景氣快訊」指出，2020年從農曆春節開始，餐飲營業額就比2019年同期下降了7.3%，台北市降幅最劇，中式與美式等聚餐型餐廳營收年減約15%；但小吃店與早餐店等日常型的餐廳，在春節後就回到了疫情前的成長表現。至2月中旬，因有情人節節慶效應加持，營業額普遍都較去年同期回升。

但是，本以為228連假也能夠帶起一波消費，但隨著疫情擴散影響，全台五都餐飲營業額全部下跌，尤以台南重創，下跌了17.8%，而高雄維持得最好，只下跌了 6.1%，但目前情況對比2003年SARS疫情的影響依舊是樂觀的。

「以前有多好，現在就有多慘」，餐飲高層說，疫情雖然是短期因素，但至今仍見不到趨緩的跡象，台灣防疫醫療水準可說是世界第1，建議政府應該要呼籲民眾維持日常生活、正常的消費，否則會有不少業者「撐不下去」。

這波疫情衝擊下，餐飲街邊店的影響相對較小，餐飲高層認為，百貨雖有人潮優勢，但「包底抽成」的高成本模式也是隱憂，一旦出現像疫情這樣的巨大利空因素，在分散風險的思維下，業者會加強布局街邊店，百貨的餐飲也預估會由目前普遍在25至30%的比重進一步降低。

而多家上市櫃餐飲業者則普遍表示，受到這波疫情的影響較小。除了在防疫、環境消毒等措施較讓民眾安心外，在擔憂「群聚」的恐慌心理下，一人一客的套餐形式，較受青睞。

以韓式料理為主的豆府餐飲集團，旗下有「涓豆腐」等品牌，多以商場為主要拓點根據，但豆府表示，在這波疫情中影響不大，主因為豆府客源都不是觀光客，也沒有春酒和大型宴席，以家庭客和小型聚餐為主，因此受波及程度較小。

王品在台灣2月業績不減反增，但也坦言，量販大賣場的店點因人潮確實有減少，不過王品目前百貨商場店的比例低於40%，因此影響程度並不高。

過去在台灣餐飲市場相當吃香的日系品牌，也難逃衝擊，香繼光集團旗下金御賞公司，代理日本天丼名店「金子半之助」登台邁入第5年，但金御賞總經理潘麗君指出，金子半之助台灣5家分店均為商場店，疫情衝擊來客意願，2月以來業績影響達2至3成，除了翻新菜單，也祭出優惠因應突圍，目標新增至少3成來客。（編輯：黃國倫）1090305