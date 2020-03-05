住展公布北台灣十大建商 寶佳推案773億居冠

（中央社記者潘羿菁台北5日電）2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）十大建商排行榜出爐，住展雜誌統計，寶佳機構蟬聯冠軍寶座，其次為富宇建設，第三為大黑馬的麗寶機構，住展分析，去年十大建商推案有兩大共同特點，集中火力在重劃區推首購宅。

住展表示，寶佳除了在2017年讓出推案王寶座之外，其餘年度均穩坐冠軍，2019年以新台幣773.7億元遙遙領先第2名富宇建設的271.5億元。仔細觀察寶佳去年推案重心為新興重劃區，新北與桃竹等地幾乎都有其建案。

至於亞軍的富宇建設，去年推案集中於桃、竹地區，尤以A7重劃區案量逾250億元最多。

麗寶機構從前年的第7名一口氣爬升至第3名，去年推案量為261.9億元，住展表示，建案多集中在板橋江翠北側、新莊副都心與八德擴大重劃區，指標案多半規劃平價與中、小坪數路線，瞄準首購族市場。

豪宅品牌的華固，去年推案量約233億元，為居第4大建商。華固去年主要鞏固台北市市場，且產品走高價位路線，如「華固翡儷」、「華固馥儷」，都是該區段相對高單價建案。值得注意的是，除了住宅案，華固近年也大舉回歸商、廠辦市場，預期未來還有多個商、廠辦案將推出，案量應當不小。

獵地積極的興富發建設，去年在北台灣推案量219億元，排名第5，與麗寶機構規劃產品雷同，多半是朝向首購型，部分建案還包括低首付、公司貸等優惠方案。

遠雄建設以204.5億元拿下第6名；冠德建設推案量達180億元，排名第7；馥華機構與甲山林機構去年推案均為160億元，但是馥華「馥華艾美」建案順利完銷，銷售率略勝一籌因而拿下第8名，甲山林則是第9名。

第10名的立信機構，去年推案量約153億元。立信去年銷售大本營為江翠北側重劃區。

住展雜誌研發長何世昌指出，從2019年十大建商排行榜單來看，大多數建商都押寶「首購宅」，產品坪數規劃以20幾坪、30幾坪為大宗，此外，上榜的十家建商，幾乎都在重劃區推案，唯一的例外是馥華機構，其建案「馥華艾美」為舊廠區都計變更案。

他認為，由於國內主要都會區開發飽合，若建商想要有大量推案，可以說是「得重劃區者得天下」，今年因台北市都更大案崛起，建商勢力版圖又將大洗牌，排名競爭更加激烈。（編輯：張均懋）1090305