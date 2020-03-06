OECD女性就業率升至69% 可增6兆美元GDP

（中央社記者劉姵呈台北6日電）婦女節將到來，資誠（PwC）今天發布報告指出，在七大工業國（G7）中，女性平均只占科技勞動力的3成，若將OECD國家的女性就業率提升至瑞典水準69%，可增加約6兆美元的GDP。

資誠聯合會計師事務所今天發布「2020全球女性工作指數報告（PwC Women in Work Index 2020）」指出，全球女性工作指數排行榜前3名的國家為冰島、瑞典和斯洛維尼亞。

報告指出，在2017年至2018年期間，在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，冰島和瑞典連續第5年排名前2位，斯洛維尼亞排名第3；捷克指數的排名成長幅度最大，從第23位上升到第19位，美國排名從2017年的第22位上升到2018年的第20位。

然而，在七大工業國（G7）中，女性平均只占科技勞動力的30%，科技公司高階主管的女性人數甚至更少。進一步觀察科技業的性別比例，加拿大是G7中表現最好的國家，法國居第2，美國居第3，英國排名第5。

資誠聯合會計師事務所多元與共融負責人暨會計師徐麗珍表示，儘管OECD各國的女性就業都有些進展，但改善的速度仍然很慢，且研究報告指出，若增加女性參與勞動力，對GDP成長的幫助很大。

若將OECD國家的女性就業率（female employment rate）提升至瑞典的水準69%，可增加約6兆美元的GDP；另縮小OECD國家的性別薪資差距，將為OECD的女性所得增加2兆美元。

徐麗珍說，為了實現這些益處，企業和政府需要共同努力，協助更多的女性參與工作，並確保公平和同等的薪酬結構，且面對越來越多的自動化科技，企業也要確保女性可以獲得技能提升的機會。

研究報告發現，人工智慧、機器人、無人機和自駕車等新科技可取代女性工作，但也可創造新的工作。

舉例來說，新科技的發展，女性在健康和社會照護產業的就業率可望增加，但科技可取代部分的人力，女性在批發、零售貿易和製造業的就業率將減少。

資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，在數位浪潮下，政府和企業必須協助勞工（包括女性）適應科技對工作帶來的變革，包括提升數位技能計畫和STEM（科學、技術、工程、數學）培訓計畫，並提供學習軟技能（soft skills）的機會，例如創造力、問題解決能力和靈活性。

她說，透過適當協助，包括女性在內的所有人都可因科技和自動化提升生產力而受益。（編輯：郭萍英）1090306