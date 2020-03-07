綜所稅新增行動身分識別 今年可無卡申報

（中央社記者劉姵呈台北7日電）財政部北區國稅局今天表示，綜合所得稅網路申報系統新增「台灣行動身分識別服務」，以自然人憑證綁定行動裝置進行身分認證，5月即可無卡申辦所得、扣除額查調及網路報繳稅。

北區國稅局指出，以往報稅使用自然人憑證或健保卡，均須搭配讀卡機讀取實體卡片，才能登入報稅系統，已不符合年輕族群科技化習慣。

為突破實體卡片認證限制，提供更多元化服務，財政部決定在108年度綜合所得稅網路申報，導入內政部發展的「行動身分識別標準」（Fast Identification Online，簡稱FIDO），經手機行動身分識別綁定後，即可免插卡、免帳號密碼，直接透過手機「TAIWAN FidO」APP，運用指紋或臉部等生物辨識方式完成驗證，登入申報系統。

北區國稅局進一步說明，目前只支援可使用生物辨識的手機，且手機須設定好個人指紋或臉部生物特徵，民眾須事先以手機下載APP，再至台灣行動身分識別網站，以自然人憑證登入並完成註冊，過程中只需要再使用一次讀卡機及實體卡片，往後只要運用手機APP，搭配電子申報繳稅服務網的QR code即可報稅。（編輯：鄭雪文）1090307