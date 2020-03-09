日媒報導營業利益衰退 鴻海澄清

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海今天公告，日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）引用高盛（Goldman Sachs）報告，內文並無提到鴻海營業利益年減39%，鴻海嚴正澄清，也請外界勿信錯誤報導。

鴻海上午公告指出，日經亞洲評論新聞所引用的高盛報告中，內文並無鴻海全年營業利益年減39%的內容，也沒有提及年度營業利益損失18億美元。相關報告僅在表格中，預估鴻海第1季營業利益年減39%。

鴻海指出，公司2020全年度以及第1季營運概況，已於日前線上法說會上揭露，鴻海認為日經亞洲評論引用資訊錯誤報導，公司嚴正澄清，也請外界勿信錯誤報導。

受台股大跌拖累，鴻海今天早盤走弱，跌破80元關卡，最低來到79.2元，跌幅1.98%，市值跌破新台幣1.1兆元，來到1.09兆元。

鴻海自結2月合併營收2174.6億元，月減40.35%，比去年同期下滑18.13%。法人指出鴻海2月營收是合併報表以來單月低點。

累計今年前2月鴻海自結合併營收5820.26億元，較去年同期6797.28億元下滑14.37%。

觀察中國大陸廠區復工進展，鴻海日前在線上法說會中表示，中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

展望今年第1季四大產品線表現，消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

展望上半年，鴻海預期今年上半年業績有機會較往年同期持平。武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。（編輯：張均懋）1090309