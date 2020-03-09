聯發科受疫情與競爭影響 日系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北9日電）日系外資認為，武漢肺炎疫情及同業高通削價競爭，將影響手機晶片廠聯發科今年5G晶片出貨量及平均售價，調降目標價至465元，仍看好5G新專案進度符合預期，維持買進評等。

受大盤重挫逾260點影響，聯發科股價今天下跌10元開出，盤中最低來到361元、跌幅約4.6%。

日系外資發布研究報告指出，聯發科股價自今年1月高點以來已回檔約20%，跌幅超越大盤約7%，代表市場看法太過悲觀；外資認為聯發科的天璣800 5G晶片在5、6月放量時，疫情影響有望減緩，加上5G手機價格下滑可能刺激需求、中國智慧型手機需求近2週開始復甦，看好聯發科今年第2季營收成長空間。

為反映聯發科天璣1000 5G晶片銷售受武漢肺炎疫情影響、對手高通S765晶片降價以保衛市占率，日系外資將聯發科2020年5G晶片預估出貨量從4500萬顆調降至4000萬顆、5G晶片預估平均售價從40至45美元（約新台幣1204元至1354元）下修至35至40美元，同時將聯發科2020年、2021年每股盈餘預估值調降13%、11%至21.1元、25.4元，目標價從530元下修到465元。

相較於市場擔心聯發科部分5G新專案恐被取消，日系外資認為聯發科目前與OPPO、Vivo、小米、華為等客戶的合作仍在進行，加上聯發科4G及5G晶片使用的晶圓短缺，且天璣800今年第2季開始放量時有助提升5G晶片毛利率，故維持聯發科「買進」評等。（編輯：張均懋）1090309