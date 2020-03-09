斷料缺藥危機題材 資金湧進原料藥廠個股

（中央社記者韓婷婷台北9日電）中國為全球最大上游原料藥供應國，至今復工狀況還未明朗，引發斷鏈缺藥風險高漲，資金持續轉戰原料藥股，多家股票強攻漲停，成為盤面新焦點族群。

中國復工進度仍未明朗，學名藥生產大國印度決定禁止26種製藥原料及相關藥品出口，牽動全球缺藥風險的神經緊繃，台灣衛福部也積極盤點掌握國內藥物儲備量及進口情形。包括解熱鎮痛、抗生素及高血壓、高血糖及高血脂等用藥都備受關注。

在缺藥、漲價、轉單等題材推波助瀾下，資金流向生技股避險，尤其是原料藥廠獲得資金青睞，包括神隆、中化生、台耀、台康生技、永日、展旺、旭富等早盤都強攻漲停。

法人表示，此波疫情帶來的產業波動觀察，台灣原料藥廠展旺是全球前3大培南類抗生素原料藥廠，培南類藥物產能僅次於義大利ACS Dobfar和美國Merck，可望是最可能受惠的藥廠。

抗生素與止痛藥恐短缺，印度禁原料藥出口、美國緊張；展旺去年因廠房問題重新查廠，美國業績一度受創，不過去年第4季通過查廠驗證，在今年第1季重啟美國客戶出貨，目前義大利疫情失控，業界高度關注義大利廠ACS供貨狀況是否受到影響，市場預期展旺將有機會順勢拉高供貨比例。

法人表示，藥廠的轉單效應沒有一般電子或其他消費性產品容易；除非原本就是第2或第3供應商，否則重新啟動新的供應商認證期通常需要1年至1年半的時間，因此各別廠商狀況有極大差異。不過，此次疫情有可能讓產業思考分散風險，對台灣原料廠長期可望帶來正面趨勢。

台灣最大的原料藥廠神隆表示，由於主要專注癌症相關藥品的原料，與此波疫情的轉單效應關聯性較低。在斷鏈議題上正與供應商保持密切聯繫中，去年底就已備妥今年上半年生產所需的原料，5月至6月前生產端影響不大，不過如果大陸供應商遲至5月還未能恢復，恐怕會真的斷鏈。

神隆表示，中國生產端已逐步恢復中，針對是否啟動轉單或備案，由於藥業轉換生產或供應商牽動的範圍很大，時間也很長，業界的確繃緊神經高度關注，客戶現階段觀望程度仍高。神隆則早在2017年陸續調整原料進貨產地，分散風險，短期內不致有太大影響。（編輯：鄭雪文）1090309