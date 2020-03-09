疫情拖累2月營收 中光電拚產能逐步升
最新更新：2020/03/09 21:12
（中央社記者潘智義台北9日電）受武漢肺炎疫情衝擊，背光模組廠中強光電公布2月合併營收新台幣18.38億元，較1月33.28億元減少45%，面板廠群創公布2月合併營收141億元，較1月減少14.8%。
中光電統計，今年前1至2月累計合併營收51.66億元，較去年同期減少28%。中光電節能產品2月因工作天數及產能驟減，合併營收8.65億元，較1月減少50%，2月節能產品整體出貨量約165萬片（台），較1月減少52%。
中光電表示，雖然目前供應鏈料況不穩，但隨著員工陸續返回崗位，產能得以逐步提升，預估3月整體出貨量，將較2月增加。
中光電說明，受疫情延遲復工等因素影響，影像產品2月整體出貨量約2.6萬多台，較1月減少59%。累計前2個月影像產品出貨量約9.1萬多台，較去年同期減少36%。供應鏈與客戶復工狀況已較2月改善，加上部分遞延訂單將於3月交貨，影像產品3月出貨量估將大幅成長。
群創光電指出，今年2月大尺寸面板合併出貨量共計659萬片，較1月減少25.8%；2月中小尺寸面板合併出貨量共計1390萬片，較1月減少35.8%。
同樣受到疫情影響，筆電代工廠仁寶電腦公布2月合併營收為395.1億元，較1月減少36%，較去年同期減少27.3%。今年1至2月累計合併營收為1012.76億元，年減18.6%。（編輯：楊凱翔）1090309