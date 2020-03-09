誠品台南安平店 租約到期3月底熄燈

（中央社記者江明晏台北9日電）誠品生活的起家厝、第一家24小時營運書店「誠品敦南」將於5月底熄燈，誠品今天證實，台南安平店也要在3月底停業，台南還有誠品南紡店與文化中心店持續服務。

誠品說明，誠品台南安平店租約到期，將營業至3月31日，未來將持續在南紡店與文化中心店服務。

目前誠品共有台灣45店，香港3店、中國蘇州、深圳各1店與日本1店，若扣除敦南、安平2店，今年6月起誠品全台將剩下43店，但誠品承諾將會讓24小時書店延續下去。

誠品去年適逢30週年，首度應邀跨出華人社會，於日本東京開展據點，董事長吳旻潔曾說，經營書店有100個賠錢的理由，找不到一個賺錢模式，這是誠品書店的挑戰，盼以誠品書店為圓心畫圓，讓書店活下去，不需再用虧損證明理念。

她也曾分享，誠品正積極評估的東南亞市場，馬來西亞的腳步可能最快，因為華人在當地人口數占了1/4，但仍舊在思考「有沒有合適的夥伴，可以安心落地」；如何連結當地文化與創意，將是很重要的課題。

誠品去年全年營收新台幣53.2億元，稅後純益2.33億元，年減32.7%，每股純益4.92元，主因去年導入IFRS16會計準則，影響損益約3元，若還原計算，去年每股純益約為7.92元；董事會決議以資本公積配發現金股利4.2元，配發率85.3%。（編輯：楊玫寧）1090309