搭上防疫列車 寶齡基亞泰博2月營收激增

（中央社記者韓婷婷台北11日電）武漢肺炎疫情持續延燒，包括額溫槍、消毒用品、功能性食品等需求都大增，帶動相關個股營運表現，寶齡富錦、泰博、基亞及葡萄王等2月營收都受到推動呈現顯著成長動能。

醫療院所消毒大廠寶齡富錦2月營收1.63億元，月增約104%，年增約14%，表現最強勁；額溫槍廠商泰博2月營收來到4.12億元，月增25.24%，年增55.68%；基亞2月營收4301萬元，月增30.6%，年增71.92%。葡萄王2月營收6.81億元，月增18.61%，年增44.39%，均呈現月增年增雙成長表現。

寶齡富錦除了是腎臟新藥拿百磷廠商外，也是消毒用品大廠，目前寶齡在醫療院所的消毒用品市占率高達9成，2月因疫情客戶追加訂單，銷售大增，中國的珠江廠也正式取得消字號，可開始生產消毒感控相關產品，估計3月就能小量出貨。

目前寶齡營收比重，以消毒產品占比達35%至40%最高，其次是醫美產品約30%、拿百磷占20%，以及保健食品的7%至8%。

寶齡富錦表示，除了消毒用品銷售大幅成長外，拿百磷海外持續佳績的帶動，加上保健食品部門的熱銷，以及新品牌（Race On-運動醫學）和新產品微針貼片陸續開賣，成為營運主要動能。

泰博受惠武漢肺炎疫情升溫，額溫槍需求暴增，出貨量持續翻倍成長，法人看好隨著額溫槍、耳溫槍出貨量倍增，上半年營收、獲利可望逐季走揚。

基亞表示，由於新冠肺炎疫情延燒，因應防疫所需，對藥品及功能性食品需求增加，帶動營收成長。推動2月營收月成長逾3成，年增高達7成。（編輯：趙蔚蘭）1090311