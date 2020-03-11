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上櫃公司股利穩健 50家現金殖利率逾5%

最新更新：2020/03/11 19:00

（中央社記者韓婷婷台北11日電）根據櫃買中心統計，截至10日止，已有7成以上公司公布股利政策，其中每股配發現金股利2元以上有60家，現金殖利率超過5%的有50家。

櫃買中心表示，全體上櫃公司（776家）109年1至2月累計營收為新台幣3117億元，較去年同期減少156億元，衰退4.77%，但2月單月營收1463億元，則較去年同期增加55億元，成長約3.89%。

櫃買中心指出，全體上櫃公司近期雖受疫情衝擊，仍有許多產業逆勢成長，其中成長金額較大的3大產業為半導體業、貿易百貨及電子商務業，分別成長3.37%、6.33%及11.34%。

另外，統計至3月10日止，上櫃公司已公布擬配發108年度現金股利家數有119家，約占已公告家數7成7，其中每股配發現金股利2元以上為60家，現金殖利率在2%至5%之間的有54家，5%至10%的也有50家，目前還沒有超過10%的。

累計現金殖利率大於2%的公司總共有104家，約占已公告家數67%，顯示在國際經濟情勢不穩定之情況下，上櫃公司中仍不乏基本面表現穩健優質公司。

櫃買中心表示，截至3月10日，上櫃公司辦理法說會家數達29家，計有37場次，近期即將辦理的也有6場次。

櫃買中心也規劃4月7日起舉辦6場次線上直播業績發表會，每場皆會由上櫃公司高階主管親自說明，透過線上直播、錄製影音檔會後上傳及會前提問等管道，建立掛牌公司與投資人間直接溝通平台，讓資本市場更活絡，提升投資人對資本市場信心。（編輯：鄭雪文）1090311

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