台股盤中大跌逾500點 部分台股ETF跌逾10%

（中央社記者潘智義台北12日電）美股道瓊工業指數大跌1464.94點，台股盤中一度大跌逾500點，鎖定台灣50指數的指數股票型基金（ETF）跟著重挫，部分ETF跌幅超過10%。

全球股市狂跌，連結各股市的ETF也跟著連動，正向連結的多大跌，反向連結的則多大漲。

以台股大型權值股為標的組成的台灣50指數盤中大跌逾4%，元大台灣50正2盤中來到38.87元，大跌10.47%。國泰台灣加權正2來到34.33元，大跌11.26%。永豐台灣加權來到52元，下跌4.84%。富邦台灣50來到47元，下跌3.39%

不過，元大台灣50反1盤中來到11.54元，上漲5.1%。

除了連結台股的ETF之外，連結美股的ETF今天盤中也有很大波動，美股標準普爾500指數反指標，連結恐慌指數（VIX）的富邦VIX盤中來到8元，大漲19.22%。

美股標準普爾500指數收2741.38點，大140.85點，跌幅4.89%。

由美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）鎖定標準普爾500指數，當標準普爾500指數大跌，投資人恐慌則使恐慌指數大漲，反之則大跌。恐慌指數也是波動度指數，除了是標準普爾500指數的反指標，但波動度也是重要關鍵，波動度高才有套利空間，若波動度太低，恐慌指數反而會下跌。（編輯：黃國倫）1090312