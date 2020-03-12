防疫若勤洗手 經濟部估每日將增48萬噸用水

（中央社記者顧荃台北12日電）經濟部上午在行政院會報告水情狀況，其中，因應武漢肺炎疫情，若民眾每人都勤洗手，估計每日將增加48萬噸用水。不過2月份自來水用量沒有明顯增加。

根據經濟部水利署估算，全國約2380萬人若每天多洗10次手、每次用掉2公升自來水，每天將多用掉48萬噸水，占自來水用量4%，不過2月份自來水用量沒有明顯增加；呼籲民眾依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，防疫用水不用擔心。

經濟部報告指出，去年9月迄今，降雨低於平均值，經濟部已提前因應加強節水，目前供水維持正常。相關措施包括水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉、自來水減壓供水及產業節水等，同時配合天候狀況施作人工增雨，各主要水庫蓄水量尚保持約3成5以上，整體而言與去年同期相當。

經濟部表示，時序進入春雨期，氣象局預報3、4月降雨正常至偏少，將把握降雨機會、辦理人工增雨作業，必要時進一步加強節水力道，以不影響民生生活及防疫用水、維持作物耕種及產業生產為目標。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，面對水情，政府要預作準備，做好跨區調度、水庫總量管制、自來水常態減壓、強化灌溉管理等各項措施，以達「遇枯不缺」的目標。

蘇貞昌表示，各地春耕插秧即將陸續完成，請經濟部持續與農委會合作，加強相關措施，對於今年第一期稻作轉旱作，提供每公頃最高新台幣8萬7000元獎勵，以減少枯水期用水需求。

蘇貞昌指示，未來水情掌握，請交通部氣象局隨時提供最新氣象預報，經濟部應視春雨及梅雨實際降雨情形，滾動檢討、機動應變，以5月底前保留1個月以上用水為目標。

蘇貞昌指出，政府執行節水措施，自去年6月起至今年2月底，共計節水高達5.3億噸，去年的自來水漏水率改善，也超過原預期目標（14.75%），已降至14.49%，光這部分，年節水量就有2.3億噸，後續請經濟部督導台水公司及北水處持續努力。

蘇貞昌說，各項重大水資源工程，也都請加速辦理，包括今年底預定完成的桃園至新竹備援管線、雲林湖山水庫第二原水管。另外，石門水庫阿姆坪防淤隧道、南投烏溪鳥嘴潭人工湖、翡翠水庫原水管等，都有助水資源彈性調度，讓供水更加穩定，都請務必如期如質完成。（編輯：黃國倫）1090312