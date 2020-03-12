美股步入熊市 法人：國際股市恐持續探底

（中央社記者吳家豪台北12日電）武漢肺炎疫情在全球大流行，美股道瓊指數大跌1464點，終結11年多頭步入熊市。法人認為，國際股市仍可能持續探底，需等待美股振幅縮減至1000點內，台股才會有較好的表現。

美股今天跳空開低，道瓊指數終場暴跌1464.94點，跌幅5.86%，收在23553.22點。標普500指數大跌140.85點，跌幅4.89%，收在2741.38點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫392.2點，跌幅4.7%，收在7952.05點。

台股加權股價指數終場下跌471.43點、跌幅4.33%，收在10422.32點、成交值新台幣2700.63億元

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者電訪表示，近期美股每天的高低點振幅都超過1000點，即使後續反彈也還是會有賣壓，如果美股能夠連續3天的高低點振幅能縮減到1000點以下，就代表多空對戰告一段落。

蔡明翰坦言，目前國際股市還是有持續測底的可能性，台股因為防疫佳、相對抗跌，但今天受到全球股市持續往下修正的影響，台股也轉弱持續破底。現在需等待美股振幅縮減，國際股市或台股才會有比較好的表現。

蔡明翰認為，目前看來很難預測股市低點，觀察SARS經驗和先前陸股表現可以發現，股市低點往往出現在疫情最嚴重的時候。就疫情對股市影響程度而言，最大利空因素在於美國，目前美國疫情快速擴散，美股持續重挫探底，後續最重要的還是美股能夠止穩反彈，全球股市才會有比較好的表現機會。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，會觀察股市有無非理性下跌狀況，做好禁止放空等準備。蔡明翰認為，「禁空令」政策原本應該要讓指數跌勢縮減，但也可能因為政策出爐，會加深市場恐慌，導致效果不理想。

蔡明翰分析，就過去經驗來看，無論在疫情或金融風暴時期，股市表現仍與全球連結，自然會反映該有的低點。政府祭出禁空令或護盤，也許短期會加強台股抗跌力道，但抗跌一段時間後可能導致台股位階相對偏高，如果國際股市未止穩，最後還是會出現補跌效應。

統一投顧董事長黎方國則抱持不同看法，他認為政府救市措施的干預力道越大，效果越明顯，因為台股交易有漲跌幅10%限制，是一個有條件反映利多或利空的市場機制。從金融海嘯時期的經驗來看，政府提出救市措施後，台股比全球其他股市更早落底反彈，尤其禁止放空是合理機制，他對此樂觀其成。

黎方國也說，武漢肺炎疫情對全世界的影響會慢慢擴大，可能導致每個國家因為疫情而孤立，許多商業往來或需求都會受到衝擊，企業獲利也可能下修。他建議在美股下跌這樣的系統性風險中，不要急著猜測股市底部或逢低買進，而是應該嚴格控管資金水位，畢竟疫情變化很難預測。（編輯：黃國倫）1090312