PCB產業受肺炎疫情衝擊 估第一季損失2成

（中央社記者吳柏緯台北12日電）受到武漢肺炎疫情升溫、國際油價暴跌等衝擊，台灣ICT產業受到影響。台灣電路板協會理事長李長明指出，今年第一季台灣與中國大陸的PCB產業損失大約2成。

全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部長沈榮津昨天赴立院備詢時透露，經濟部將與資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務業等業者座談，作為擬訂相關政策依據。

第一場座談鎖定ICT產業，今天中午在經濟部舉行，由沈榮津及政務委員龔明鑫主持，包含聯電、日月光、緯創與廣達都出席。

李長明受訪時指出，根據協會統計，今年第1季台灣與中國大陸的PCB產業損失，大約2成、第2季預計會受到終端客戶訂單縮減的影響，略有下降。

李長明指出，政府提出的紓困的措施對企業不無小補，但仍希望金額可以再增加。他也提到，在會中提出一些建議，包含放寬加班時數與外勞比例、協助復飛事宜、提供足額工業用口罩、海關出口手續簡化。

力積電董事長黃崇仁會後受訪時指出，目前台灣的半導體產業的接單未受影響，雖然半導體出口仰賴空運，但目前沒有太大的問題，不過未來航空業若大蕭條，是否會受影響則還要觀察。

黃崇仁認為，台灣的疫情控制得宜，加上中國大陸疫情趨緩，製造業受到的影響可能在4月底趨於緩和。不過，歐美的疫情現在才剛開始，全球疫情預估要到6月、7月才會緩和，後續變化仍需觀察。（編輯：鄭雪文）1090312