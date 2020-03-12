美股期指再度跌停 投顧：各國政府可能出手救市

（中央社記者吳家豪台北12日電）武漢肺炎疫情擴散，加深市場恐慌，美股期貨指數今天再度跌停；投顧分析，國際股市還看不到底部，預期各國政府將出手救市，且股市跌深後可能出現技術性反彈，不必太過悲觀。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情對經濟活動的影響很大，例如美國職籃NBA從來沒有因為外部因素而停賽，現在也宣布即刻暫停賽季，且無限期延賽，預期美股和國際股市仍會續跌，還看不到底部。

不過，儲祥生表示，各國政府不會坐以待斃，可能透過降息等措施進場干預，尤其股市跌深之後，往往會出現技術性反彈，而且基本面其實沒有太大問題。

儲祥生指出，金融監督管理委員會如果實施禁止放空政策，應該會讓空頭收斂一點。如果大環境行情真的不好，這些暫時性措施很難擋住空頭力道，但是至少「有做總比沒做好」。

儲祥生說，目前投資人不必太過悲觀，很多股票已經回檔30%以上，重點還是如何把資金留下來，投資在好的股票上。

瑞銀全球經濟研究主管卡普亭（Arend Kapteyn）表示，受武漢肺炎疫情影響、中國恢復正常的速度緩慢、油價大跌以及今後4至6週世界遭受的進一步負面影響考慮在內，預期2020年全球經濟成長率將從2.9%降至2.3%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，目前國際股市還是有持續測底的可能性，台股因為防疫佳、相對抗跌，但今天受到全球股市持續往下修正的影響，台股也轉弱持續破底。現在需等待美股單日高底點振幅縮減至1000點以內，國際股市或台股才會有比較好的表現。

統一投顧董事長黎方國表示，武漢肺炎疫情對全世界的影響會慢慢擴大，可能導致每個國家因為疫情而孤立，許多商業往來或需求都會受到衝擊，企業獲利也可能下修。在美股下跌這樣的系統性風險中，不要急著猜測股市底部或逢低買進，而是應該嚴格控管資金水位，畢竟疫情變化很難預測。（編輯：蘇志宗）1090312