蘋概股給力 台股收斂跌幅重返萬點

（中央社記者潘羿菁台北13日電）全球恐慌心態蔓延，儘管財政部盤前信心喊話，不敵殺聲隆隆，台股盤中一度重挫逾780點，不過接近尾盤時，美國三大期指翻紅，支撐台股收復萬點，終場下跌293.45點，收在10128.87點。法人認為，恐慌心態的根源在美股，美股止穩，台股跟著止穩。

受到美股道瓊指數重挫2352點衝擊，日經指數一度跌幅逾10%，韓國與泰國SET股市均觸及熔斷機制。台股盤中重挫超過780點，所幸在道瓊期指上揚，推升台股買盤回籠，加權指數收在10128.87點，下跌293.45點，成交量新台幣3021.82億元。

原本盤面跌停家數一度超過200家，終場收斂至45家，不過仍有上千家下跌作收。

權值股的台積電失守300元後，盤中重挫逾21.5元，最低價位來到272.5元，隨後買盤支撐，跌幅收斂後收復年線，終場收在290元，跌幅1.36%；大立光一度重挫逾300元，由黑翻紅，最後收在4060元，上漲80元，漲幅2.01%；穩懋更是跌停鎖死後，隨即敲開衝至249.5元，漲幅4.83%。金像電尾盤拉上漲停板，股價鎖在21.85元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股寫下單日最大跌點，顯見美國受到疫情升溫，市場恐慌將拖累全球經濟動能，目前首要觀察是美股何時止穩。

他認為，美股止穩的跡象為連續3天最高、低點收斂在300點以內，代表恐慌心態逐漸消散，而跌勢有多深，可以預期反彈就有多高，如今美股電子盤呈現上漲趨勢，料想後續反彈時間點應該不遠。（編輯：趙蔚蘭）1090313