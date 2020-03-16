房仲調查：逾6成民眾看跌房價 北市看空最濃

武漢肺炎疫情燒向房市信心，永慶房屋第2季網路會員調查，逾60%民眾認為疫情將讓房價看跌，以台北市看空氣氛最濃厚。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北16日電）武漢肺炎疫情燒向房市信心，永慶房屋第2季網路會員調查，逾60%民眾認為疫情將讓房價看跌，多數認為最快2、3季下修，又以台北市看空氣氛最濃厚。

永慶房屋今天發布2020第2季網路會員調查，有63%消費者認為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）會使房價下跌，其中有49%認為房價將小幅下跌5%至10%，占比最大，其次有14%民眾認為會大幅下修。

至於反映時間點，有37%民眾認為最快第2季看到下修趨勢，另有35%認為落在第3季，合計超過70%民眾認為，房市景氣會在2、3季開始走低。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑認為，受到疫情影響，國內觀光業、航空業首當其衝，而餐飲住宿與零售業也大受影響，關店、歇業與無薪假等消息頻傳，將影響消費者的消費能力，因此，大多數的消費者認為第2季房價將下跌也是合情合理，但在台灣疫情尚未失控，且低利環境持續的狀況下，房價大幅度崩跌機會不高。

另外，七大都市（台北市、新北、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市與高雄市）當中，61%民眾認為台北市房價將看跌，為七大都市看空氣氛最為濃厚，新北市、新竹縣市與高雄市也有超過50%民眾認為將下修。

值得注意的是，中信房屋今天發布一項網路調查，當前經濟情勢充滿不確定性，有35.2%民眾選擇將資金放在不動產，另有14.4%保留現金，而黃金與貴金屬投資比重則有13.5%，顯示出大環境負面因素下，民眾運用資金趨於保守，現金為王彈性運用之外，對於不動產仍存在保值想像空間。

永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，調查時間自2020年2月16日至3月3日，回收有效問卷數為977份。中信房屋調查時間為今年1月20日至2月23日，有效樣本數870份。（編輯：張均懋）1090316