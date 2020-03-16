5G掀電信業競合 兩小花落誰家受矚

（中央社記者江明晏台北16日電）媒體報導，台灣大及亞太電將在5G時代繼續攜手合作，目前未獲雙方證實，而台灣之星的5G合作動向也同樣受矚，屆時國內電信業「三大兩小」的態勢可能將有新變局。

工商時報報導，台灣大、亞太電5G攜手合作，據了解，台灣大同意亞太電信以租（轉借）方式，使用台灣大哥大的5G頻譜，同時借用台灣大的5G網路，成為國內首宗5G電信合作案。

對此，亞太電信表示，不評論市場傳言。

5G頻譜競標日前落幕，由於標金失速暴衝，亞太電信主動放棄3.5GHz頻譜，頗讓市場意外，但亞太電強調，發展5G的策略和決心不變，會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標，並對外表示將會在第3季開台。

亞太電信5G時代會和哪家電信業者合作，一直是市場關注焦點，產業人士評析，亞太電信在4G時代就向台灣大租借網路，具備默契，雙方有可能會在5G繼續延續合作模式。

但市場也盛傳，遠傳也有可能會借網給亞太電，產業人士指出，主要是亞太電4G有15M頻寬位於700MHz，與台灣大及遠傳都相鄰，有助於5G網路初期表現，且與亞太電信合作還有協助分攤5G成本、鴻海集團資源助陣5G垂直領域等優勢。

除了亞太電信之外，市場也持續關注台灣之星的5G合作動向，台灣之星總經理賴弦五先前表示，目前各家都在忙著趕開台，還沒跟任何一家談過，他認為跟電信三雄都有合作空間，持「開放態度」，目前就是積極衝刺營運表現，他也開玩笑比喻「有的時候，男女交往還是要看錢」，言下之意合作方必須在資金上有誠意。

市場預料，電信業者合作案會在開台後才逐漸明朗化，尤其必須在7月「電信管理法」實施後，才能向國家通訊傳播委員會（NCC）申請共頻共網，而屆時國內電信產業「三大兩小」的態勢可能會產生新的變局。（編輯：黃國倫）1090316