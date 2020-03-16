美急降息4碼 法人：短期謹慎保守觀望

（中央社記者韓婷婷台北16日電）美國聯準會再度緊急降息4碼，並重啟量化寬鬆政策（QE），仍無法支撐金融市場信心，美國期貨再度因重挫而觸發熔斷機制，法人表示，短期操作者，建議謹慎保守，觀望為宜。

安本標準投信投資長彭炫通表示，美國聯準會繼3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點）之後，今日又宣布降息4碼，來到0%至0.25%的目標區間。主要是因為近期資產價格波動過大，聯準會為了預防市場流動性出現惡化的情況，所採取的必要手段，同時也啟動7000億美元量化寬鬆措施。而處在目前的區間，未來可能無法再有進一步降息的空間，只能再透過其他的刺激政策著手。

彭炫通認為，唯有疫情得到控制後，政府的貨幣與財政等刺激經濟政策效益才會慢慢出現效果，像第一波爆發疫情的中國、香港、台灣、新加坡等，因為已經做了比較好的控管，加上政策面的支持，股市均相對抗跌。例如中國政府陸續推出貨幣與財政政策以及介入處理海南航空債券問題等穩定金融市場措施。

反觀疫情失控的歐洲大陸、美國，雖有貨幣政策支持，但因政府尚未能有效控管疫情的發展，投資人信心明顯不足，相關刺激經濟景氣的政策就無法有太大施力點，這點可以從聯準會已經啟動2次降息，但市場反應依舊不佳，以及歐洲央行雖然採取若干措施，但隨後股市依舊持續大幅修正獲得印證。

彭炫通指出，全球金融市場短期波動大，對投資人有較大的心理衝擊。此時，投資人應回歸自己當初投資的目的，才能清楚採取相對應的作法。若是短期操作者，建議謹慎保守，觀望為宜。若是長期投資者或是定期定額族，此時逢低布局反而可以趁勢累積部位，以利長期資產價值的增長。

康和投顧表示，美國再度推出重量級貨幣政策工具，卻無法支撐金融市場信心，主要因投資人擔憂聯準會大規模投放流動性是否意味著新型冠狀病毒擴散對於美國經濟的可能衝擊恐遠超乎原先市場預期。

康和投顧指出，根據歷史經驗，量化寬鬆政策對於美國股市存有相當正面的激勵效果。美股大幅回檔，主要為信心面危機而非基本面危機，若未來1個月美國能有效控制疫病蔓延，且當時所公布的經濟數據普遍性優於市場預期，美股可望出現報復性反彈。

整體而言，康和投顧產品研究部副總黃詣庭表示，建議投資人在股市震盪下行時，可持續觀察手中部位價格變化，當情勢穩定或短線再度非理性崩跌發生時，可適度增加股市曝險部位。（編輯：郭無患）1090316