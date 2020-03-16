易華電現金減資加配息 股東可領3.7元

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）捲帶式高階覆晶薄膜IC基板廠易華電擬現金減資新台幣1.7億元，減資比率約17%，擬退還股東每股1.7元，加上擬配息2元，預計股東可領3.7元。

易華電今天下午召開重大訊息說明會，副總經理黃梅雪表示，董事會今天決議，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬現金減資新台幣1.7億元，消除股份1700萬股，以目前實際發行股數1億股計算，擬現金減資比率約17%，每千股減少約170股，每股退還股東1.7元，減資後實收資本額約8.3億元。

黃梅雪說，現金減資案待股東會通過並呈主管機關核准後，擬由財會部送請董事會，另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。

易華電今天下午也公告擬盈餘分配現金股利每股2元，加上減資每股退還股東1.7元，共計股東可領3.7元。

展望今年，法人預估，易華電在既有手機面板應用產能獲得補充、此外，在電視應用面板產能挹注下，今年業績有機會小幅成長2%到3%區間，毛利率估在3成左右，每股稅後純益在5.3元到5.4元區間，獲利有機會創歷史次高。

易華電積極布局Sub減成法（Subtractive）技術，應用在高階電視和主動有機發光二極體（AMOLED）電視；同時開發Semi半加成法（Semi-additive）技術，主要應用在高階智慧型手機和穿戴裝置產品；易華電也布局雙面法技術（2 Metal COF），主要應用在記憶體IC和邏輯IC產品。

從營收比重來看，法人指出，手機用覆晶薄膜IC基板（COF）封裝占易華電整體業績比重超過5成，其中中國大陸手機品牌商占易華電手機用產能約8成。

觀察產業概況，法人表示，目前全球約有5家具量產COF能力的廠商，包括韓國Stemco、LGIT、日本Flexceed、台灣頎邦和易華電。（編輯：楊玫寧）1090316