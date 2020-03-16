布局中南美市場 貿訪團在瓜墨找到合作夥伴

（中央社記者吳柏緯台北16日電）雖然武漢肺炎蔓延全球，但是台灣廠商在海外的開拓與招商持續傳回捷報。由貿協率領的中南美洲貿易暨布局訪問團，過去1週完成了235場洽談，部分廠商在瓜、墨兩國找到買主、將拓展市場。

由14家台灣的優質廠商所組成的2020年中南美洲貿易暨布局訪問團，分別在3月9日及3月12日，在瓜地馬拉及墨西哥市辦理洽談會，共吸引160家買主，並完成235場次洽談。已有部分團員在瓜、墨兩國找到可長期經營的買主，兩國市場值得深耕。

貿訪團由外貿協會副秘書長林芳苗率領，參加廠商，包括汽機車零配件、農業材料及用品、五金、安全護具、紡織、機械等。團員表示，面對全球武漢肺炎疫情肆虐，更應逆向思考，化危機為轉機，在謹慎防護下掌握時機開拓市場。

貿訪團首站拜訪瓜地馬拉的首都瓜地馬拉市，台灣駐瓜地馬拉大使鄭力城及瓜國經濟部貿易次長弗洛雷斯（Edith Flores）共同揭幕致詞。兩人不約而同表示，台灣與瓜地馬拉友邦情誼深厚，自2006年簽署自由貿易協定以來，雙方經貿關係逐年成長，台灣為瓜國資通訊及科技的重要供應來源，雙邊的關係對於瓜國經貿發展有正面影響。弗洛雷斯表示，瓜國提供台灣廠商多項投資優惠，歡迎台灣廠商前往投資。

3月12日貿訪團轉赴墨西哥的墨西哥市，台灣駐墨西哥代表鄭正勇及墨國全國製造業同業公會資通訊產業主席巴雷拉（Carlos Barrera）共同揭幕致詞，鄭正勇表示，台灣為墨國第9大貿易夥伴及亞洲第4大投資國，雙邊經貿關係緊密，今年墨西哥為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席，若台灣成功加入，台墨雙方會有更多經貿及投資交流。洽談會現場熱絡，共有104家買主及59家墨國重要工商協會及媒體出席。

外貿協會副秘書長林芳苗此行分別拜會瓜地馬拉及墨西哥兩國重要的工商團體，推廣台灣產業優勢，並邀請組團訪台採購及尋求技術合作夥伴。

林芳苗表示，瓜地馬拉為台灣重要友邦，也是中美洲最大市場，擁有豐富天然資源，海鮮及咖啡受台灣人喜愛，台灣與瓜國的雙邊貿易也逐年成長，2019年雙邊貿易總額達2.08億美元，較前一年成長12%，台灣廠商可利用瓜國作為推廣中美洲的平台。另外，美墨加協定（USMCA）即將開始實施，當中的環保條款對於綠能製造制定一定要求，使墨西哥必須快速發展綠能產業，而台灣在循環經濟、環保等各項綠能產業、智慧製造等產業相當成熟，很看好與台灣與墨西哥經貿發展及技術合作的機會。（編輯：楊凱翔）1090316