美元保單宣告利率陷3%保衛戰 壽險業緊盯

（中央社記者劉姵呈台北16日電）肺炎衝擊全球經濟，聯準會（Fed）再度宣布降息4碼，也牽動壽險業調降4月份美元保單宣告利率的可能，業者今天表示，將緊盯18日利率決議，但是否調整宣告利率，仍要視市場及實際收益率而定。

統計去年以來，美元保單宣告利率從最高4%，一路降至最低3.15%，少數壽險公司仍撐在3.3%，4月份宣告利率若再降，可能會趨近於3%，對壽險公司來說美元保單「賣相」恐變差，對既有保戶來說，荷包也將再度縮水。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，美國聯準會（Fed）3月3日宣布降息2碼（約為0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，15日又再度宣布降息4碼（約1個百分點），利率來到0%至0.25%的目標區間。

市場關注壽險業4月份美元保單宣告利率是否將隨之調降，國內大型壽險公司主管今天向中央社記者表示，聯準會此次降息仍「在預期之內」，且距離月底還有一段時間，隨著疫情發展快速，市場每天「變化很快」，尚未能有較明確的判定。

不過，他透露，內部預估聯準會18日不會再度調降，屆時各公司會參考無風險利率（多半為公債利率）及利率貼水來檢視是否符合實際收益率，若不符合，才有進一步調降的可能。

宣告利率是依據第一銀行、中央信託局、台灣銀行、合作金庫等4大行庫、2年期定存利率加減碼為標準。簡單來說，宣告利率是保險公司在「市場利率」之外，再多加一筆「保險公司的投資績效」分享給保戶。

換句話說，宣告利率會隨著保險公司投資績效、經濟環境變動而調整，這段時間若股、債市場若有更大的波動，壽險業評估投報率不能與實際收益率相比擬的話，就會進一步調降宣告利率，影響到保戶每月所拿到的「增值回饋分享金」。（編輯：林孟汝）1090316