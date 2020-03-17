中國5G基地台布建加溫 封測台廠吃補

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）中國法人報告指出，5G新基地台建設加溫優於手機，相關晶片需求穩健。市場人士預估，包括日月光投控、力成、京元電和矽格等，可望受惠中國5G基地台布建對晶片和記憶體封測拉貨。

觀察5G應用進展，中國法人報告指出，受新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情影響，手機需求和銷量遞延，5G手機發布時間也延後，目前來看第2季手機用晶片訂單不明朗，存在訂單遞延風險。

不過報告引述業界人士分析，5G基地台推進速度不受影響，甚至在中國政府政策刺激下，有加快傾向，相關晶片需求穩健。中國大陸對於5G基礎建設、伺服器、超大型資料中心的布建力道並未停止；中國三大電信營運商目標今年底前建置60萬台5G基地台。

市場人士指出，封測台廠也看好在新基地台建設拉動下，高效運算（HPC）、網通、伺服器等相關晶片需求，預估包括日月光投控、力成、京元電、矽格等，可望持續受惠中國大陸5G基地台晶片封測拉貨。

日月光投控先前指出，今年5G應用是主要成長動能之一，公司持續布局5G相關封測技術和產能。

觀察第1季營運，法人預估，日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體封測持穩、5G業務放量，第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平，電子代工服務（EMS）業績季減幅度不到30%。

觀察在中國大陸營運布局，法人表示，日月光投控IC封測材料大約有15%營收比重位於中國大陸，另外電子代工服務（EMS）一半營收比重來自中國大陸。

力成先前也指出，雲端和企業用資料中心需求成長，5G應用持續加溫，伺服器記憶體封測需求可望逐季成長。

京元電日前指出，今年5G應用對基地台和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續發酵。法人預期今年京元電在5G應用晶片晶圓測試量可望持續成長，第2季業績可望重返成長軌道，估季增5%到9%區間。

另外矽格今年可受惠5G應用晶片封測拉貨，包括5G手機晶片、5G基地台晶片、人工智慧晶片等測試接單動能明顯增溫。（編輯：張均懋）1090317