金管會鼓勵金融業買台股 可投資銀彈逾8兆

（中央社記者劉姵呈台北17日電）台股今天大跌278點，金管會今天表示，鼓勵金融業進場買績優股，逢低承接；統計到2月底止，保險業、銀行及證券自營商可投資台股空間超過新台幣8兆元，又以壽險業7.4兆最多。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午也表示，鼓勵金融業進場買績優股，逢低承接台股。銀行局表示，依照規定，銀行投資股票、私募公司債等投資上限不得逾核算基數（淨值扣除轉投資金額）的30%，換算約為1兆156億元。

銀行局統計，到2月底止，商業銀行實際投資股票（持有成本）為1902億元，初估未來可投資空間還有數8254億元，銀行可以視國內經濟發展情況及上市櫃公司前景，進行布局。

銀行局說，銀行投資股票數字每月都要提報，後續可觀察投資是否增加或減少。

保險局統計，保險業投資股票及公司債法定上限是可運用資金的35%，換算約為9兆4712億元，到1月底止，股票總投資部位是1兆5687億（依市價），可投資空間還有7兆4078億元。

保險局指出，保險業從去年開始納入「股票逆景氣循環機制」，當大盤變化時，風險資本係數也會跟著調整；例如，景氣熱絡時，保險業會增加風險資本計提，景氣反轉時，保險業也可減少風險資本計提。因此，當大盤指數低檔時，保險業可逢低布局。

證期局也表示，證券自營商具有調節市場功能，依其職責，必須注意不要損及公正價格的形成，目前自營部門可投資部位約有390多億元，市場若有必要的話會找自營商溝通。

證期局指出，到2月底止，券商淨值合計有5124億元，但通常券商不會把所有淨值都投入台股，過去投資部位最高曾達千億元。

台股今天收盤為9439.63點，下跌278.14點，跌幅2.86%，證期局表示，主要是受到美國聯準會（Fed）降息，且啟動7000億美元量化寬鬆措施，引起美國市場產生經濟走向衰退疑慮，台股受到波及，不過今天成交值約有2360.58億，明顯較2月份均量1460億元放大，顯示市場上仍有人承接股票。（編輯：鄭雪文）1090317