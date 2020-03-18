智崴耕耘軟體內容有成 去年營收獲利雙創新高

（中央社記者吳家豪台北18日電）體感設備廠智崴資訊今天公布2019年財報，受惠於軟體內容策略有成，去年營收年增27.1%至新台幣20.8億元、每股稅後盈餘年增42.5%至6.57元，營收與獲利皆創歷史新高。

智崴2019年稅後淨利3.67億元，年增42.5%，主要受惠於軟體內容營收成長，2019年占總營收約16%。智崴上週召開的董事會正式通過配發每股現金股利5.6元，配發率超過8成。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，智崴掛牌至今，營收規模已大幅成長近10倍，過去硬體設備的業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，其中大型體感設備飛行影院更是國際市場的主流。近年來軟體內容營收的耕耘也逐漸發酵，透過智崴不斷拓展的體感設備，未來內容影片的權利金收入將逐步拉高比重。

歐陽志宏說，在澳洲黃金海岸已開幕的業者除了設備採買之外，內容方面也向智崴進行多年的授權，近期更洽談包含其他飛越系列影片的授權。其他已建置的客戶都洽詢相關內容授權的業務，說明了軟體內容市場的需求將會隨著智崴設備的拓展而倍增。

展望2020上半年，歐陽志宏指出，雖然武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情在全球各國仍嚴峻，智崴經營團隊仍維持審慎樂觀看法，現階段許多主題樂園業者也都趁著休園之際，與智崴合作進行新型體感遊樂設施建置、設備保養維修、軟體內容影片的更新。

歐陽志宏認為，沉浸式的體感娛樂將會是未來娛樂產業的趨勢，智崴將陸續推出不同型態的體感設備，使營收成長動能持續增加。（編輯：楊凱翔）1090318