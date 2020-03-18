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宏碁去年淨利下滑14% 每股盈餘0.87元

最新更新：2020/03/18 19:40

（中央社記者吳家豪台北18日電）電腦品牌廠宏碁今天召開董事會通過2019年財報，稅後淨利達新台幣26.33億元，年減14%；每股盈餘0.87元，低於2018年的1.01元；董事會通過發放現金股利23.6億元。

宏碁去年第4季合併營收615.84億元，季減2%，年減3.3%；營業毛利63.47億元，季減4.7%，年減5.9%，毛利率10.3%；營業利益11.65億元，季增50%，年增6.8%，營業利益率1.9%；稅後淨利3.41億元，季減71%，年減39%；每股盈餘（EPS）0.11元。

2019年全年宏碁合併營收2342.85億元，年減3.3%；營業毛利247.17億元，年減4.3%，毛利率10.5%；營業利益30.78億元，年減18%；營業淨利率1.3%；稅後淨利26.33億元，年減14%；全年每股盈餘0.87元。

宏碁董事會今天通過決議發放現金股利23.6億元，其中由盈餘分配發放13.5億元、資本公積發放10.1億元，由於宏碁正實施庫藏股，預期每股發放股利將較去年的0.77元更高。同時，董事會決議下任董事提名將由目前8席改為7席，包含4席獨立董事。

宏碁今年股東常會將於6月12日舉行，並將開放線上直播。（編輯：鄭雪文）1090318

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