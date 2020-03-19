降息減輕資金成本 學者：超出預期會有反效果

（中央社記者蘇思云台北19日電）美國日前無預警降息4碼，帶動全球降息潮。學者指出，降息讓定存族大失血，企業雖然能用低成本獲取資金，但如果像美國降息一樣超出眾人預期，反而導致市場恐慌、股市下跌。

央行所謂的「降息」，降的並不是一般民眾銀行帳戶裡的利息，而是重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率等3項利率水準。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田表示，由於央行是「銀行的銀行」，這3項利率調整就會影響銀行的放款情形，所以降息對民眾的影響，直接衝擊定存、穩健投資為主的退休族群，利息收入大失血。

舉例來說，美國聯邦準備理事會（Fed）日前一口氣降息4碼（1個百分點），讓利率將近0，台灣商業銀行的1年期美元定存利率馬上從1%下調到0.3%，若有1萬美元定存，1年利息就打3折、少了新台幣2100元。

周雨田解釋，錢放在銀行的利息減少，民眾就不傾向把錢放在銀行。由於資金「變便宜」，多餘的錢就可能流入股市、匯市與房市，以追求更高的報酬率。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生表示，降息對多數企業而言，可以減輕貸款負擔，促進企業採購與投資行為；不過，對營收來自利差的金融業而言，降息減少放款與貸款間利率的差額，也可能侵蝕獲利。

邱達生解釋，降息可以減輕資金成本，讓個人或企業更願意借錢、進行投資。同時，台灣貿易仰賴出口導向，降息也能降低國際金融上的利差效果，避免熱錢湧入、造成新台幣升值。

不過，邱達生提醒，降息也可能帶來2個副作用。如果降息次數多、累積幅度大，可能推升資產價格，造成經濟泡沫；加上台灣利率水準已長期處在低點，降息可能進一步壓縮政策空間，「不要一次就把牌出完」。

邱達生表示，降息也可能存在隱憂。像是美國日前突然降息到「準0利率」水準，但當時在物價、就業參考指標上，並沒有這麼差，大幅度降息、超出眾人預期的做法，反而讓市場恐慌，造成股市下跌。

一般而言，政府可以運用「貨幣政策」與「財政政策」影響經濟。「貨幣政策」是中央銀行透過市場利率與控制貨幣數量，確保台灣物價與金融穩定的方式，常聽到的升息、降息就是貨幣政策的一種。

「財政政策」為政府藉由支出與賦稅影響經濟活動，像是調整稅率、增加政府支出等，近期研擬疫情減緩後推出的振興抵用券，也是一種財政政策。（編輯：張良知）1090319