原油價格狂瀉 中油估3月虧損恐達80億元

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）國際原油價格狂瀉，中油2月份轉虧，中油今天表示，成本與現價差異大，將造成跌價損失，預估3月份將虧損60億至80億元間，若原油價格徘徊低檔，全年有可能由盈轉虧。

中油董事長歐嘉瑞、中油總經理李順欽等人今天列席立法院經濟委員會，民進黨立委邱議瑩關心中油營收狀況，她詢問，國際原油價格持續走低，中油如何評估3月營收狀況。

李順欽表示，原油價格續居低檔，原油成本約為66美元，但目前7D3B均價已經跌至約30美元，「跌價損失很大」，預估中油3月份煉製、石化、探採、天然氣等事業將虧損新台幣60億元至80億元間。

中油去年稅前盈餘為352億元，李順欽說，若油價持續暴跌，每桶徘徊約30美元時，中油全年恐怕轉為虧損。

邱議瑩表示，有學者提出「油價平穩基金」機制，希望中油因應預防。歐嘉瑞說，中油前幾年盈餘狀況不錯，若能以過去盈餘，用於平穩外在環境變化「是好事」。李順欽也說，若設置油價平穩基金需要有法源依據，希望相關單位研議。

民進黨立委陳明文說，中油是全球唯一沒有採取國際原油期貨進行避險的石油公司，中油需不需要更改購油模式，改以原油期貨避險；國民黨立委孔文吉也關心中油如何因應國際油價變動。

李順欽表示，中油肩負國家政策，營運較為中性，不希望油價受國際原油影響，暴漲暴跌，主要以長約購買原油。中油內部也有人才，從事期貨避險，只是規模沒有那麼大。

歐嘉瑞則說，汽柴油價格按照公式調降，面對營收減少，中油內部開源節流，加強研發產品像是軟碳、5G產品所需材料等，另外，中油每天開會，因應市場快速變化。（編輯：黃國倫）1090319