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央行睽違近4年降息 關鍵因素影響一次看
首頁 / 證券

歐央行救市措施未能拉抬信心 亞股續挫

最新更新：2020/03/19 20:42

（中央社香港19日綜合外電報導）亞洲股市今天持續挫跌，歐洲中央銀行（ECB）7500億歐元購債計畫，未能拉抬市場信心，投資人憂心世界正因疫情走向經濟災難。

歐洲央行所謂的「因應疫情大流行緊急採購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme），目的是在投資人停止注資之際，挹注市場亟需的流動性。

分析師表示，在受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情摧殘的歐元區，這項計畫可能「改變局勢」。

歐洲央行表示，這項7500億歐元（約新台幣25兆元）購債計畫是暫時性措施，將實施到歐銀判斷疫情危機結束為止，但無論如何不會在今年底前結束。

亞股聞訊一度上揚，但隨後迅速回跌，因為投資人考量到多月來的經濟困境，世界多國正採取封鎖措施防疫，這場疫情目前已造成超過20萬人感染、9000多人死亡。

日本日經225指數今天下跌1.0%，收16552.83點。香港恆生指數挫跌2.6%，收21709.13點。上海證券交易所綜合指數下滑1.0%，收2702.13點。

首爾股市重摔逾8%，台北及雅加達股市大跌逾5%，新加坡股市挫跌4.73%，雪梨及威靈頓股市下滑逾3%。孟買股市下跌2.01%，曼谷下滑0.38%。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1090319

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