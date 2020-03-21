台股後市看疫情 市場瀰漫避險情緒

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股道瓊重挫913點，本週慘跌逾17%，創金融海嘯爆發以來最差表現。展望台股後市，法人指出，需觀察到3月底全球新增武漢肺炎確診人數是否下降，市場仍瀰漫避險情緒。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情蔓延，全美多地限制民眾外出並強迫商家停業，經濟前景雪上加霜。美股道瓊指數終場重挫913.21點，跌幅4.55%，收在19173.98點。本週慘跌逾17%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最差表現。

另外標準普爾500指數下跌104.47點，跌幅4.34%，收在2304.92點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫271.06點，跌幅3.79%，收在6879.52點。標普500指數本週跌幅近15%，那斯達克指數下挫12.6%，也創下全球金融海嘯爆發以來最糟單週表現。

台股加權指數20日收在9234.09點，大漲552.75點，漲幅6.37%，較上週五（13日）的10128.87點下跌894.78點，跌幅約為8.83%。台股大漲552.75點，是史上第2大單日漲點紀錄，僅次於1989年11月29日大漲590.19點。

台股20日成交值新台幣2340.27億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超233.55億元。其中自營商賣超21.32億元，投信買超6.83億元，外資及陸資賣超219.06億元。

到20日，全體上市公司總市值為新台幣28兆850.77億元，較上週五市值30兆7964.71億元減少2兆7113.94億元，減幅約為8.8%。

觀察歐美疫情，日盛上選基金經理人張亞瑋表示，歐美疫情不確定性升高，社區群聚感染已發生，全球確診人數仍在攀升，未來需觀察到3月底左右，全球新增確診人數是否下降。

展望台股後市，投顧法人表示，從技術指標來看，20日日KD開口閉合，反彈有機會延續，下檔支撐在8500點到8800點區間，上檔壓力在9400點到9500點。

另一法人指出，台股20日出現報復性大漲，短線上恐慌賣壓暫時減輕，不過美股重挫，VIX指數收盤仍高，顯示市場仍瀰漫避險情緒。（編輯：郭無患）1090321