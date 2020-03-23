華研去年獲利創新高 每股賺10.22元

（中央社記者吳家豪台北23日電）文創股華研音樂今天公布2019年財報，因高毛利的授權收入比重增加，帶動稅後淨利達新台幣5.4億元、每股盈餘達10.22元，雙創歷史新高。

華研2019年全年合併營收15億元，年減11.6%；因授權收入比重較高，整體平均毛利率64.2%，年增10.5個百分點，創歷年新高；稅後淨利年增13.1%至5.4億元，每股稅後盈餘（EPS）10.22元，優於2018年的EPS 8.86元。

分析華研2019年營收比重，授權收入占62.5%，演藝經紀收入占37%，實體產品占0.5%。

華研董事會同時決議2019年下半年盈餘分配，將配發每股現金股利4.5元，除息基準日訂於4月23日，除息交易日為4月16日，總計2019年度獲利共配發9元現金股利，配發率維持在9成以上。以華研今天收盤參考價90.5元計算，現金殖利率約9.9%。

華研擁有約2000首歌曲著作權、700多部MV（音樂錄影帶）IP（智慧財產權），授權各大線上音樂平台，平均每年新增100首歌曲IP，並增加代理歌曲版權業務，不僅保持授權收入穩定成長，也創造旗下藝人的演藝活動機會。

華研表示，今年以來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，藝人公開活動被迫延期，不過藝人代言與版權收入穩定，降低疫情對華研營收的影響程度。在疫情緩解明朗化之前，將調整工作順序，把不受環境限制的事前錄音、MV、廣告拍攝等提前進行，以利日後公開活動恢復後，得以彌補疫情期間的空窗。（編輯：蘇志宗）1090323