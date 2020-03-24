防疫超前部署 調查：約9%企業啟動異地備援

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，不少企業啟動「營運持續計畫」，人力銀行表示，目前近9%企業施行「異地備援」機制，讓員工以分區、分組、分時或是遠距上班。

yes123求職網今天公布「職場防疫大作戰與抗疫經濟學調查」，武漢肺炎來勢洶洶，為因應疫情，企業採取測量體溫、提供消毒品、要求員工健康自主管理、辦公室定期消毒等方式防疫。

為了降低疫情衝擊，不少公司已經啟動超前部署，調查顯示，21.1%企業有「營運持續計畫」，其中有12.2%尚未啟動異地備援機制，8.9%已開始啟動異地備援；營運持續計畫是指當企業面臨突發事件或是天災時，企業擁有一套標準辦法、方案，讓企業即時因應，確保公司持續運轉。

有「營運持續計畫」的企業，31.6%屬於「分區、分組、分時」上班，15.8%屬於「在家、遠距」上班，52.6%屬於「兩種上班方式均考慮」。

另外，有24.4%企業透露，疫情對招聘計劃產生負面影響，其中14.4%減少部分職缺，10%停止招募；不過，仍有6.7%公司考慮擴編。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，企業應該及早擬定「營運持續計畫」、研擬異地辦公。不過，在家遠距上班或是人員分流上工，都要考量軟硬體設備數量和資安風險。長期而言，企業若想降低傳染病造成的突發營運風險，企業「數位化」或許是一大解方。

yes123求職網於3月4日到3月17日以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共900份，信心水準為95%，誤差值為正負3.27個百分點。（編輯：張均懋）1090324