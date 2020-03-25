群聯無懼記憶體跌價影響 日系外資仍評買進

（中央社記者吳家豪台北25日電）日系外資今天發布研究報告指出，記憶體控制晶片廠群聯第2季雖面臨NAND Flash跌價影響，仍有能力維持優於同業的獲利，看好群聯現金水位充足且估值具吸引力，維持買進評等與目標價400元。

群聯股價今天開高16.5元，盤中攻上漲停251.5元，成交量超過3200張。

日系外資表示，考量今年第2季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）可能跌價、需求轉弱，群聯第2季獲利恐受影響，將2020年每股盈餘預估值下修15.1%至22.63元。

不過，日系外資觀察以往群聯毛利率和NAND Flash價格走勢的關聯性，發現群聯毛利率在NAND Flash跌價初期的下滑幅度最大，主要因為庫存成本相對較高且終端售價快速下滑，只要NAND Flash價格不再暴跌，群聯毛利率應可開始趨穩並反彈。

日系外資進一步分析，群聯約20%營收來自獲利較好的NAND Flash晶片控制器及工業模組，有助於優化產品組合，即使今年第2季面臨NAND Flash價格修正，在悲觀情境下，群聯毛利率仍可維持接近20%的水準，加上群聯目前庫存較少，只要NAND Flash不再跌價，有望用低成本回補庫存。

日系外資認為，在台灣IC設計廠中，群聯擁有較好的淨現金水位、現金殖利率及估值，可視為長期投資標的，維持群聯「買進」評等與目標價400元。（編輯：黃國倫）1090325